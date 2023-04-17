Обляков предположил, почему Бердыев покинул «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Уход Бердыева из «Сочи»? Для меня это ничего не значит, «Сочи» меня не касается. Возможно, ушел из-за проигранных матчей, хотя два из пяти выиграл, нас победил. Не знаю, с чем это связано», — приводит слова Облякова «Чемпионат» со ссылкой на Первый канал.

Напомним, место Бердыева занял Дмитрий Хохлов, который стал исполняющим обязанности наставника команды.

После 23 туров «Сочи» занимает девятую сточку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 31 набранное очко.