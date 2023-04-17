Дзюба - в символической сборной 23-го тура РПЛ

Аналитики портала Whoscored опубликовали символическую сборную 23-го тура Российской премьер-лиги. Лучшими футболистами были признаны Франсуа Камано («Локомотив») и Сергей Божин («Факел»). Оба игрока получили по 8,7 балла.
Полная версия сборной тура выглядит следующим образом: Бабурин («Торпедо»), Рамирес («Краснодар»), Кайо («Краснодар»), Божин («Факел»), Бейл («Крылья Советов»), Митай («Локомотив»), Фомин («Динамо»), Глушенков («Локомотив»), Камано («Локомотив»), Бальде («Спартак»), Дзюба («Локомотив»).
После 23 туров чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», набравший 55 очков. На второй позиции расположился «Ростов» (46), а топ-3 замыкает московский «Спартак» (45).
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