Президент «Оренбурга»: «Пытаемся решить вопрос с выкупом Мансильи»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем нападающего команды Брайана Мансильи, правами на которого владеет аргентинский «Расинг».

По словам Еремякина, в настоящий момент «Оренбург» пытается решить вопрос выкупа 26-летнего аргентинца.

«Есть какие-то вещи, которые требуют уточнения, согласования, достижения договорённостей. Мы этим занимаемся. Как что-то будет решено, мы объявим», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Мансилья провёл за «Оренбург» 20 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость южноамериканского футболиста оценивается в 800 тысяч евро.