Дзюба - о Fan ID: «Фанаты должны ходить на стадион, даже если ведут себя неадекватно»

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о системе Fan ID, которую ввели на всех стадионах команд РПЛ со второй половины сезона-2022/2023.

«Сейчас сильно обсуждается тема Fan ID - думаю, сейчас разберутся, потому что фанатов надо возвращать. Фанаты должны ходить на стадион, даже если иногда ведут себя неадекватно», - передает слова нападающего издание «РБ Спорт».

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.