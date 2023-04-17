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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба - о Fan ID: «Фанаты должны ходить на стадион, даже если ведут себя неадекватно»

17 Апреля 2023 • 11:03 Комментировать

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о системе Fan ID, которую ввели на всех стадионах команд РПЛ со второй половины сезона-2022/2023.

«Сейчас сильно обсуждается тема Fan ID - думаю, сейчас разберутся, потому что фанатов надо возвращать. Фанаты должны ходить на стадион, даже если иногда ведут себя неадекватно», - передает слова нападающего издание «РБ Спорт».

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба fan id
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