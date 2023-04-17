Обляков рассказал, что думает о трёх пенальти «Спартака» в матче с «Торпедо»

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о своих впечатлениях от матча между «Спартаком» и «Торпедо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали минимальную победу со счетом 2:1.

«Показалось ли мне, что в этом матче «Торпедо» может набрать очки? Не показалось. Смотрел первый тайм, все пенальти назначены по делу, а «Спартак» играл лучше», - рассказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Напомним, что по ходу первого тайма «Спартак» получил право на три пенальти, из которых был реализован всего один.

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.