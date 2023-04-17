Орлов восхитился футболом «Локомотива»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре московского «Локомотива» против «Оренбурга» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:1.

«Сильное впечатление оставила игра «Локомотива». В таком порядке команда Галактионова! А ведь еще и Пиняева не было в составе. Однако «Локо» и без него просто разорвал «Оренбург»!» - передает слова эксперта издание «Спорт-Экспресс».

Благодаря очередной победе «Локомотив» набрал 28 баллов и располагается на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре команда Галактионова на выезде сыграет с ЦСКА.