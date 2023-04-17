Орлов раскритиковал лидера «Зенита» Малкома

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего петербургского «Зенита» Малкома во вчерашнем поединке 23-го тура чемпионата России против «Ростова». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Малком многовато ошибался. Его сватали в «ПСЖ», но с таким уровнем реализации... Не знаю. Этот матч вряд ли сработал в плюс на него в плане перехода в серьезный европейский клуб», - приводит слова Геннадия издание «Спорт-Экспресс».

За семь туров до завершения сезона Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место и опережает ближайшего конкурента на девять баллов.

В текущем сезоне чемпионата России Малком провел 23 матча, забил 16 голов и сделал шесть ассистов.