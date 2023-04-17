Черчесов хочет видеть в «Ференцвароше» игрока «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может продолжить карьеру в «Ференцвароше».

По информации «Матч ТВ», венгерский клуб уже провёл переговоры с представителями 25-летнего аргентинца относительно возможного перехода ближайшим летом. Отмечается, что в услугах Веры заинтересован главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

Напомним, Вера перешёл в «Оренбург» прошлым летом из «Лануса» за 1,5 миллиона евро. В футболке российского клуба полузащитник успел провести 24 матча, забить один гол и отдать пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.