Орлов оценил работу Карпина в «Ростове»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Ростова» против петербургского «Зенита» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Ростова» ровная команда. Видна рука Карпина. Очень качественная работа тренера. Молодец! Чувствуется его режиссура. В «Ростове» хватает молодых ребят. Как они бились против «Зенита!» - передает слова Орлова издание «Спорт-Экспресс».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоялся 16 апреля на стадионе в Ростеве-на-Дону и завершился вничью со счетом 0:0. По итогам 23 туров Премьер-лиги ростовчане занимают второе место, а питерцы лидируют с 9-очковым отрывом.