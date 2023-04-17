Колосков: «Матч «Ростова» и «Зенита» - лучший во второй части РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о вчерашнем поединке между петербургским «Зенитом» и «Ростовом» в 23-м туре чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было все: скорости, физическая подготовка, голевые моменты. Матч живо смотрелся. Не случайно то, что обе команды являются лидерами», - цитирует Колоскова издание «РБ Спорт».

За семь туров до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице. Питерцы опережают идущий вторым «Ростов» на девять баллов.