Чистяков: «Нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион»

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). Об этом поединке высказался защитник «сине-бело-голубых» Дмитрий Чистяков.

«Доволен, что не пропустили. Работу выполнили. «Зенит» чемпион? Сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров. Нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

После 23 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 55 очков. Подопечные Сергея Семака занимают первое месте и имеют отрыв от идущего вторым «Ростова» в девять баллов. Следующий матч питерцы проведут дома против «Динамо».