Форвард «Спартака» Бальде хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий столичного «Спартака» Кейта Бальде высказался о прошедшем поединке против московского «Торпедо» в рамках 23-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Я заряжен, хочу забивать в каждом матче - всегда! Ставлю ли я перед собой цель стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем? Я работаю над этим. Надеюсь, у меня получится», - передает слова сенегальского форварда издание Metaratings.ru.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний форвард провел пять матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.