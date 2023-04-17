Глебов ответил, можно ли считать «Зенит» досрочным чемпионом РПЛ

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге после ничьей с петербургским «Зенитом». Матч 23-го тура завершился вничью со счетом 0:0.

«Можно ли назвать «Зенит» чемпионом? Не знаю. Уровень «Зенита», как у лучшей команды РПЛ? Если посмотреть первый тайм, то мы не устали, играли интереснее. Но во втором тайме уже преимущество было у них», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

После 23 туров Премьер-лиги петербургский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая подопечных Валерия Карпина на девять баллов.