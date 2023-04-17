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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин раскрыл, что сказал игрокам «Ростова» после матча с «Зенитом»

17 Апреля 2023 • 07:53 Комментировать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поведал о том, что сказал своим подопечным после поединка с петербургским «Зенитом» в 23-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Поблагодарил за то, что сделали работу, как могли, так и делали. Претензий, естественно, ни к кому нет, поэтому поблагодарил просто, и всё», - рассказал специалист во время послематчевой пресс-конференции.

После 23 туров «Ростов» набрал 46 баллов и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин
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