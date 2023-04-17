Карпин раскрыл, что сказал игрокам «Ростова» после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поведал о том, что сказал своим подопечным после поединка с петербургским «Зенитом» в 23-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Поблагодарил за то, что сделали работу, как могли, так и делали. Претензий, естественно, ни к кому нет, поэтому поблагодарил просто, и всё», - рассказал специалист во время послематчевой пресс-конференции.

После 23 туров «Ростов» набрал 46 баллов и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на девять очков.