У «Спартака» до сих пор нет плана на летнее трансферное окно

Футбольный функционер Пол Эшуорт, который занимает пост спортивного директора московского «Спартака», до сих пор не составил план на летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Metaratings.ru.

Трансферные планы на лето обычно готовятся к концу февраля. В этот момент клуб определяется как с игроками на усиление, так и с футболистами, которые могут уйти. Однако к середине весны функционер не составил такой план.

Эшуорт занял пост спортивного директора «Спартака» в сентябре прошлого года.

В последнем матче «красно-белые» на выезде переиграли «Торпедо» со счетом 2:1. «Красно-белые» занимают третье место после 23 проведенных туров РПЛ.