Червиченко: «Спартак» без трёх игроков должен был заканчивать игру с «Торпедо»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе «красно-белых» над «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России. Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «народной команды».

«Спартак» имел столько возможностей разгромить «Торпедо» и не использовал их. Непонятно, почему защитник «Спартака» не получил красную за удар локтем. По идее, «Спартак» без трёх игроков должен был заканчивать», - передает слова Червиченко издание Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 45 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на десять очков.