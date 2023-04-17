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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос подвёл итоги матча с «Ростовом»

17 Апреля 2023 • 07:12 Комментировать

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о ничейном результате поединка против «Ростова» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч прошел в Ростове-на-Дону и завершился вничью со счетом 0:0.

«Матч был сложным. Соперник ведёт с нами борьбу за чемпионство. Матч был хороший. Хотя этим результатом мы не можем быть довольны», - приводятся слова колумбийского хавбека на страницах издания «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 55 очков и опережает ближайшего преследователя на девять баллов. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут против московского «Динамо» в субботу, 22 апреля, на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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