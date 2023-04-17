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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терентьев - о матче с «Зенитом»: «Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья»

17 Апреля 2023 • 07:04 Комментировать

В центральном матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле принимал петербургский «Зенит». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Своим мнением по этому матчу поделился защитник «Ростова» Денис Терентьев.

«Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья. «Ростов» прыгнул выше своих возможностей в этом сезоне? Мы играем в хороший футбол, набираем много очков», - цитирует футболиста издание «РБ Спорт».

По итогам 23 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 46 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» с 55 баллами уверенно лидирует и движется к пятому подряд чемпионскому титулу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Денис Терентьев
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