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Игрок «Ростова» Терентьев рассказал, в чём феномен Карпина

17 Апреля 2023 • 07:00 Комментировать

Защитник «Ростова» Денис Терентьев рассказал, в чем феномен главного тренера команды Валерия Карпина.

«В чём феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы», - передает слова Терентьева издание «РБ Спорт».

Напомним, что накануне «Ростов» на своем поле принимал петербургский «Зенит». Команды разошлись миром со счетом 0:0.

После 23 туров Премьер-лиги ростовчане с 46 баллами занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, набрал 55 очков и располагается на первой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Денис Терентьев
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