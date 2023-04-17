Игрок «Ростова» Терентьев рассказал, в чём феномен Карпина

Защитник «Ростова» Денис Терентьев рассказал, в чем феномен главного тренера команды Валерия Карпина.

«В чём феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы», - передает слова Терентьева издание «РБ Спорт».

Напомним, что накануне «Ростов» на своем поле принимал петербургский «Зенит». Команды разошлись миром со счетом 0:0.

После 23 туров Премьер-лиги ростовчане с 46 баллами занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, набрал 55 очков и располагается на первой позиции.