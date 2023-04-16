Нагорных: «Все молодцы, поздравляю!»

Московский «Локомотив» добился очередной победы, уже пятой в шести матчах под началом Михаила Галактионова. Успехами клуба очень доволен Юрий Нагорных - председатель совета директоров московского клуба, он отдельно поздравил как клуб, так и автора дубля Максима Глушенкова.

- Команда очень серьезно готовилась к этому матчу. Очень высокоинтенсивная игра, на встречных курсах. Хочу поздравить команду и главного тренера Михаила Галактионова с победой, Глушенкова с дублем! Молодцы! - заявил Нагорных в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотиву» предстоит сразиться с земляками из московского ЦСКА.