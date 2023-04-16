Карпин - о Талалаеве: «Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в резкой форме ответил наставнику подмосковных «Химок» Андрею Талалаеву, который уколол форварда команды с берегов Дона Николая Комличенко.

Напомним, что Талалаев после матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», в которой он получил красную карточку на 90-й минуте за брошеную бутылку на поле, заявил: «Я сказал правду в лицо, что это я бросил, мы не растим Комличенко». Вероятно, речь шла о том, что на Комличенко часто ставят пенальти.

«Фраза по поводу растить Комличенко? Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, растил своих игроков. Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает», - приводит ответ Карпина «РБ Спорт».