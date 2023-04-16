Балахнин: «Победа «Локомотива» полностью заслужена»

Московский «Локомотив» выдал отличный результат в очередном, 23-м туре российского чемпионата - съездив в Оренбург, откуда на щите уехали уже многие гранды, железнодорожники раскатали там местных со счетом 4:1. Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал итоги матча, он считает бесспорной победу дружины Михаила Галактионова.

- «Локомотив» был точнее, мощнее. «Локомотив» тоже мог еще забить. Было много моментов. «Локомотив» выиграл заслуженно, он выглядел интересней «Оренбурга», - цитирует слова Балахнина Газета.Ru.

В следующем матче «Локомотив» сразится с ЦСКА.