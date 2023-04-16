Полузащитник «Факела» Квеквескири поделился мнением о календаре команды до конца сезона

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири выскзался о календаре воронежской команды до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что календарь является непростым, ведь выездные матчи будут против больших клубов, но его команда будет биться на максимуме.

«В домашних матчах с «Пари НН» и «Крыльями Советов» обязательно нужно брать очки. О стыковых матчах пока не думаю и за ситуацией в Первой лиге не слежу», - приводит слова Квеквескири Metaratings.ru..

«Факел» после 23 туров располагается в зоне стыков, находясь на 14-й строчке в турнирной таблице.