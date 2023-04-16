Пименов высоко оценил игру «Локомотива» против «Оренбурга»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов выскзался об игре московского «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (4:1).

«Уверенная победа. И абсолютно по делу. Трансферы работают, а Галактионов очень приличную команду сделал, а самое главное — хорошо подготовил ее», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

После зимнего перерыва столичный клуб, который находился в зоне стыков, одержал пять побед в шести проведённых играх национального первенства и в настоящий момент располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» сыграет против ЦСКА.