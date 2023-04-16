Агент Кутицкого высказался о конкуренции игрока с Норманном

Агент полузащитника московского «Динамо» Александра Кутицкого, Алексей Сафонов, высказался о конкуренции своего клиента со шведом Матиасом Норманном.

Агент отметил, что не хочет это обсуждать, ведь у Норманна травма.

«Кутицкий не играл не потому, что проиграл конкуренцию, он восстанавливался после надрыва задней поверхности бедра. А так он выходил практически во всех матчах, никакую конкуренцию не выигрывал», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Некоторые игры он пропустил из-за надрыва задней поверхности бедра.