Агент Кутицкого высказался о конкуренции игрока с Норманном

Агент полузащитника московского «Динамо» Александра Кутицкого, Алексей Сафонов, высказался о конкуренции своего клиента со шведом Матиасом Норманном.
Агент отметил, что не хочет это обсуждать, ведь у Норманна травма.
«Кутицкий не играл не потому, что проиграл конкуренцию, он восстанавливался после надрыва задней поверхности бедра. А так он выходил практически во всех матчах, никакую конкуренцию не выигрывал», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Некоторые игры он пропустил из-за надрыва задней поверхности бедра.
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