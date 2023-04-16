Президент «Урала» Иванов рассказал, как относится к санкциям со стороны Украины в отношении Газинского

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как относится к санкциям со стороны Украины в отношении полузащитника уральской команды Юрия Газинского.

Напомним, что вчера, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел новые санкции против граждан Российской Федерации, в число которых вошёл и Газинский.

Спортивный деятель отметил, что относится к этому отрицательно и не хочет об этом говорить.

«Это футболист, который играет в футбол. В честь чего против него вводят санкции? Не знают что ли, против кого еще санкции ввести?», - заявил Иванов в разговоре с «РБ Спорт».