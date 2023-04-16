Галактионов высказался об отсутствии Пиняева

Полузащитник Сергей Пиняев пропустил воскресный матч «Локомотива» против «Оренбурга». Комментарий на этот счёт дал главный тренер московской команды Михаил Галактионов.

«Игра с «Зенитом» получилась энергозатратной, и нам не хватило времени, чтобы подвести Пиняева к максимальной готовности к матчу. Решили не рисковать, дать паузу, чтобы полностью восстановился», - сказал Галактионов журналистам.

Тренер «Локомотива» дал понять, что Пиняев сможет сыграть в следующем матче чемпионата России против ЦСКА.

На текущий момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.