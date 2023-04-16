Карпин не оценит: Дзюбе понравилось искусственное поле в Оренбурге

На неделе немало шума наделали слова Валерия Карпина об искусственном газоне на стадионе «Оренбурга». Тренер «Ростова» после ничьей даже вступил в заочную дискуссию с президентом оренбургского клуба Василием Еремякиным. В числе прочего Карпин сказал, что может назвать хоть 50 футболистов, которым по медицинским показателям нельзя играть на искусственном покрытии.

А вот Артёму Дзюбе поле в Оренбурге понравилось. Форвард смог отдать на нём три голевых паса, которые помогли «Локомотиву» крупно победить – 4:1. Это первое домашнее поражение «Оренбурга» в РПЛ с июля.

«Поле потрясающее. Правда очень комфортно. Даже мне с определёнными проблемами вообще легко было, не почувствовал ничего, получал удовольствие. Мяч стелился. Потрясающее, мягкое поле. Вот и всё», - сказал Дзюба на видео, которое опубликовала пресс-служба «Оренбурга».