Дзюба раскрыл секрет своей результативности

Артём Дзюба весной выступает здорово. В шести матчах Премьер-лиги за «Локомотив» 34-летний нападающий забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.

После матча с «Оренбургом» (победа «Локомотива» 4:1), в котором Дзюба отдал три результативных паса, форвард раскрыл секрет своей результативности.

«Секрет результативности в хорошей команде и тренерском штабе, который доверяет, используя лучшие качества каждого футболиста. Я получаю удовольствие от футбола», - высказался Дзюба, чьи слова приводит ТАСС.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против ЦСКА. Матч пройдёт в воскресенье, 23 апреля.