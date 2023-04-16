Галактионов похвалил «Локомотив» после крупной победы

«Локомотив» разгромил «Оренбург» в гостевом матче чемпионата России со счётом 4:1. Комментарий после игры дал главный тренер московской команды Михаил Галактионов.

«Надо признать, что мы с хорошей командой на непростом поле смогли добиться результата, показали качественный футбол. Ребята - настоящие молодцы», - сказал Галактионов, чьи слова приводит на своих страницах «Матч ТВ».

Рулевой «Локомотива» также отметил, что после каждого матча находятся моменты, которые нужно улучшить.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 23 апреля – против ЦСКА. На текущий момент «железнодорожники» занимают 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.