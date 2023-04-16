Защитник «Оренбурга» Гойкович - о поражении от «Локомотива»: «Это даже не равная игра, мы были лучше»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги от столичного «Локомотива» (1:4).

Игрок отметил, что у его команды были лучше моменты, но просто не было попаданий в створ ворот, и поэтому нужно подтягивать реализацию, чтобы обыгрывать таких соперников.

«Это даже не равная игра, мы были лучше. Но они использовали свои моменты, а мы — нет», - приводит слова Гойковича «Матч ТВ».

«Оренбург» потерпел второе домашнее поражение в сезоне и остался на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.