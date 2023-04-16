Юношеская сборная России получила приглашение на турнир

Юношеская сборная России в возрастной категории до 17 лет получила приглашение на турнир, который пройдёт под эгидой БРИКС в мае.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», турнир состоится в Бразилии. На нём должна выступить местная сборная в той же возрастной категории до 17 лет, а также ряд местных клубов с футболистами 2006 года рождения.

Отметим, что сборные России всех возрастных категорий сейчас не участвуют в официальных турнирах из-за санкций, которые были введены. В Российском футбольном союзе даже рассматривают вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.