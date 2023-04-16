Капитан «Локомотива» Баринов получил перелом пальца руки в матче с «Оренбургом»

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов получил перелом пальца в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (4:1).

Как сообщает «Матч ТВ», футболист после игры вышел к журналистам в фиксирующей повязке.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

«Локомотив» после успеха поднялся на десятую строчку в турнирной таблице. В следующем туре «железнодорожники» сыграют против ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 23 апреля.