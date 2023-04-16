Сенников рассказал, при каких условиях «Локомотив» может стать чемпионом России через год

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что команда в следующем сезоне сможет побороться за чемпионский титул Премьер-лиги.

Отметим, что этой весной «Локомотив» показывает хорошие результаты – у команды пять побед в шести последних матчах Премьер-лиги.

«Локомотив» способен и будет бороться за чемпионство в следующем сезоне, но это если у «железнодорожников» всё останется как сейчас», - сказал Сенников, чьи слова приводит Metaratings.

Впрочем, Сенников назвал ещё одно условие, при котором «Локо» будет способен вести борьбу за чемпионство.

«Это будет возможно, если из «Зенита» уедут некоторые легионеры», - сказал экс-игрок «железнодорожников».

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в Премьер-лиге и может стать чемпионом пятый раз подряд.