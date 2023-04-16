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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников рассказал, при каких условиях «Локомотив» может стать чемпионом России через год

16 Апреля 2023 • 17:09 Комментировать
Оренбург
1:4
Локомотив Москва
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что команда в следующем сезоне сможет побороться за чемпионский титул Премьер-лиги.

Отметим, что этой весной «Локомотив» показывает хорошие результаты – у команды пять побед в шести последних матчах Премьер-лиги.

«Локомотив» способен и будет бороться за чемпионство в следующем сезоне, но это если у «железнодорожников» всё останется как сейчас», - сказал Сенников, чьи слова приводит Metaratings.

Впрочем, Сенников назвал ещё одно условие, при котором «Локо» будет способен вести борьбу за чемпионство.

«Это будет возможно, если из «Зенита» уедут некоторые легионеры», - сказал экс-игрок «железнодорожников».

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в Премьер-лиге и может стать чемпионом пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
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