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Мостовой - о Галактионове в «Локомотиве»: На его месте любой бы так справлялся

16 Апреля 2023 • 17:08 Комментировать
Оренбург
1:4
Локомотив Москва
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера московского «Локомотива».

Эксперт отметил, что ничего не думает об этом, ведь на его месте любой бы так справился.

«В клуб пришли классные футболисты они и делают разницу. С этими трансферами «Локомотив» и без тренера бы вылез из зоны вылета», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Локомотив» после победы над «Оренбургом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги поднялся на десятую строчку в турнирной таблице, на счету столичного клуба 28 очков в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Михаил Галактионов
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