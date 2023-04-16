Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе над «Оренбургом» (4:1) в матче 23-го тура РПЛ.

- Как оцените игру?

- «Локомотив» уже четыре матча выиграл при Галактионове, а сегодня пятый. От «железнодорожников» такого мало кто ожидал. Они выбираются из непростой ситуации.

- Но в Оренбурге всем сложно играть, а у подопечных Галактионова это легко получалось.

- Да, действительно, «Оренбург» набирает очки у себя дома, что можно связать с газоном – он искусственный. Не все соперники смогли к нему приспособиться, а вот у «Локомотива» получилось. Конечно, было давление со стороны «Оренбурга», но, в принципе, гости разобрались грамотно. Ну и голы забили красивые. Глушенков сыграл очень хорошо. По игре к москвичам нет никаких вопросов.

- Счет матча напомнил встречу первого круга, когда команды сыграли 5:1. Получается, это удобный соперник для «Локомотива»?

- Это уже прошлое. Это было в том году, а сейчас команда совсем другая. Большие изменения в составе, и она сейчас играет совсем по-другому, всех обыгрывает. И в Оренбурге «железнодорожники» хорошо приспособились к непростому газону.

- Глушенков забивает во втором туре подряд. В чем секрет его прогресса?

- Позиция на поле выбрана удачно – под Дзюбой. Поначалу ребятам нужна была какая-то адаптация, а сейчас Глушенков уже влился в команду, адаптировался к партнерам и требованиям. Плюс набрал хорошую форму. Поэтому и голы пошли, и на команду Глушенков играет хорошо. Максим выполняет большой объем работы. Он и в «Крыльях Советов» этим выделялся. Был бомбардиром и выполнял большой объем работы. В игровом плане он еще будет прогрессировать.

- Глушенков уже стал лидером «Локомотива»?

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- Пока еще не могу так сказать. На данный момент в команде лидер – Дзюба. Но дело не в этом, а в том, что он с Пиняевым удачно влился в игру. Когда приходят новые люди, им важно адаптироваться. А тут получилось так, что оба этих футболиста очень быстро поняли схему команды и влились в нее без проблем.

- Похоже, сегодня «Локомотив» не заметил отсутствия Пиняева на поле.

- Как бы там ни было, это полезный футболист. Если команда нормальная, она не может зависеть от одного человека, кем бы он ни был. Есть определенные функции, которые выполняет каждый футболист, тем самым, внося вклад в общий успех. Просто заменивший Пиняева человек тоже сыграл очень здорово, поэтому потери не заметили.

- Что случилось с «Оренбургом»? Команда обыграла «Спартак», чуть не выиграла у «Ростова» и тут такой результат.

- Есть сегодняшняя игра. Да, они не так давно победили «Спартак», вели с «Ростовом», могли забивать больше, но получилась ничья. Это ни о чем не говорит. Многое же зависит от состояния команды на конкретный день, от тактики. Есть много нюансов.

- Что вам сейчас нравится в игре «Локомотива»?

- То, что команда играет, как единый механизм. Хотя улучшать еще есть что. Но есть единство командных действий и в атаке, и в обороне. Ребята понимают свои цели и задачи. Мне кажется, что каждый сейчас старается выкладываться полностью и показывать на что готов в конкретный день. Идет понимание задач, которые им ставят перед игрой, и футболисты их выполняют.

Елена Григорьевская