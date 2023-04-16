Гендиректор «Локомотива» прокомментировал крупную победу в Оренбурге

«Локомотив» порадовал своих болельщиков в 23-м туре чемпионата России. Команда Михаила Галактионова крупно – со счётом 4:1 – обыграла «Оренбург» на выезде. После игры комментарий дал Владимир Леонченко, который занимает должность генерального директора «Локомотива».

«Заслуженная победа «Локомотива» - были настрой, самоотдача, качество игры, всё по делу. «Оренбург» - хорошая, атакующая команда, она создавала моменты, против неё было непросто играть, большими силами атакуют ребята, но «Локомотив» был к этому готов», - сказал Леонченко, чьи слова приводит ТАСС.

Леонченко не стал называть лучшего футболиста в прошедшем матче, а выделил всю команду.

«Локомотив» поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Теперь команда Галактионова будет готовиться к дерби против ЦСКА. Оно пройдёт ровно через неделю – 23 апреля.