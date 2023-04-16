«Отмазался после «Зенита»: Дзюба высказался после трёх голевых передач

В воскресенье «Локомотив» разгромил на выезде «Оренбург» со счётом 4:1 в календарном матче 23-го тура Премьер-лиги России. В этой игре 34-летний форвард отдал три результативных паса.

«Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом». Возможно, я слишком требовательный к себе, но по моим ощущениям я мог лучше сыграть с «Зенитом». Сегодня важно было сыграть на команду, безумно счастлив отдать три голевые передачи», - сказал Дзюба, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Дзюба также отметил, что «Локомотив» провёл хорошую игру в командном плане. Форвард выразил сожаление из-за того факта, что Максиму Глушенкову не удалось оформить хет-трик (игрок не забил пенальти).

Следующий матч чемпионата Локомотив» проведёт 23 апреля – против ЦСКА на выезде.

Добавим, что «Локомотив» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.