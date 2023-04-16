Президент «Оренбурга» - о поражении от «Локомотива»: «Счёт не по игре»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о поражении своей команды от московского «Локомотива» (1:4) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметил, что в начале встречи были моменты, которые команда не смогла реализовать, а потом были пропущенные совсем обязательные голы, а игра пошла не по плану.

«Счет не по игре, но результат на табло. Претензий к команде и игре нет. Тренеры проанализируют ошибки. Будем работать дальше», - приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 33 набранных очка.