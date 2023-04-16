Губерниев считает, что «Локомотив» в следующем году будет бороться за чемпионство

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 23-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом».

Эксперт отметил, что из игроков ему больше всех запомнился Артём Дзюба, который оформил хет-трик из результативных передач, и считает его приобретение стопроцентным попаданием, однако нужно понять, это он настолько сильный или же футбол такой слабый.

«В целом, он, конечно, великолепен. Молодцы те, кто его позвал. «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Я в этом убежден», - заявил Губерниев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».