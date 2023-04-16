Игрок «Оренбурга» Сиваков сломал ограждение около поля по ходу матча РПЛ

В воскресенье в чемпионате России проходит матч между «Оренбургом» и «Локомотивом». В одном из эпизодов защитник хозяев Михаил Сиваков вёл борьбу с Дмитрием Бариновым. По итогам момента Сиваков выбежал за линию ворот, влетел в ограждение, и оно сломалось. К счастью, футболист и находившиеся около ограждения фанаты не пострадали. Отметим и тот факт, что после случившегося к фанатам подошёл Артём Дзюба. Звёздный форвард «Локомотива», судя по всему, поинтересовался, всё ли в порядке.

Напомним, что «Локомотив» разгромил на выезде «Оренбург» со счётом 4:1. Московская команда смогла подняться на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.