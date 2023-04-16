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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» поднялся на 10-е место в РПЛ

16 Апреля 2023 • 16:16 Комментировать
Оренбург
1:4
Локомотив Москва
окончен

В воскресенье «Локомотив» порадовал армию своих болельщиков. Команда Михаила Галактионова обыграла «Оренбург» на поле соперника с крупным счётом 4:1. За счёт набора трёх зачётных баллов «железнодорожники» смогли подняться в турнирной таблице Премьер-лиги. Они переместились с 11-го места на 10-е.

Теперь «Локомотив» будет готовиться к московскому дерби против ЦСКА. Команды сыграют в воскресенье, 23 апреля.

Напомним, что зимнее межсезонье «Локомотив» проводит в зоне стыковых игр. Весной команде удалось серьёзно прибавить, что и поспособствовало подъёму по турнирной лестнице.

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Локомотив Москва
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