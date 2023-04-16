Глушенков вышел в лидеры среди россиян по системе гол+пас в нынешнем сезоне РПЛ - топ-5

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков сравнялся с форвардом столичного ЦСКА Фёдором Чаловым по системе гол+пас в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. На его счету 16 результативных действий.

Сегодня, 16 апреля, футболист в матче 23-го тура РПЛ отметился дублем в ворота «Оренбурга» (4:1). Таким образом, на его счету теперь девять забитых мячей и семь результативных передач.

Лучшие россияне по гол+пас в этом сезоне РПЛ:

16 - Максим Глушенков (9+7);

16 - Федор Чалов (14+2);

15 - Владимир Писарский (14+1);

14 - Александр Соболев (9+5);

13 - Николай Комличенко (8+5)