Глушенков вышел в лидеры среди россиян по системе гол+пас в нынешнем сезоне РПЛ - топ-5

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков сравнялся с форвардом столичного ЦСКА Фёдором Чаловым по системе гол+пас в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. На его счету 16 результативных действий.
Сегодня, 16 апреля, футболист в матче 23-го тура РПЛ отметился дублем в ворота «Оренбурга» (4:1). Таким образом, на его счету теперь девять забитых мячей и семь результативных передач.
Лучшие россияне по гол+пас в этом сезоне РПЛ:
16 - Максим Глушенков (9+7);
16 - Федор Чалов (14+2);
15 - Владимир Писарский (14+1);
14 - Александр Соболев (9+5);
13 - Николай Комличенко (8+5)
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