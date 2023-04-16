Дзюба - лучший ассистент РПЛ за последние 10 лет

В воскресенье «Локомотив» разгромил «Оренбург» на выезде со счётом 4:1. Артём Дзюба не забил, но при этом отдал три голевых паса на партнёров, то есть внёс серьёзный вклад в итоговый результат.

Как сообщает Opta, Дзюба укрепил лидерство в рейтинге лучших ассистентов Премьер-лиги России за последние 10 лет. 34-летний нападающий за этот отрезок сделал 62 голевых паса на партнёров.

Второе место занимает Жоазиньо (50 голевых передач), а тройку замыкает Тимофей Калачёв (43 ассиста).

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 23 апреля – против ЦСКА на поле соперника.