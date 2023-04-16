Глушенков: «Когда я «Оренбургу» за «Крылья» забивал, это было его единственное поражение дома»

Лучший футболист матча «Оренбург» - «Локомотив» (1:4) Максим Глушенков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Получается, Оренбург - для вас фартовый город и фартовый клуб. Вы здесь забивали и за «Крылья», и сегодня два мяча. Что вообще можете сказать по матчу?

- Мы сюда приезжали, когда знали, что «Оренбург» много матчей дома не проигрывает, по-моему, когда я им за «Крылья» забивал, это было единственное поражение дома. Мы сюда приехали с хорошим настроем, нам нужно было отсюда увезти три очка, и мы это сделали.