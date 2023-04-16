«Оренбург» прервал рекордную для клуба серию из 10 домашних матчей без поражений

Завершился матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и московским «Локомотивом».

Победу с разгромным счётом 4:1 одержали подопечные Михаила Галактионова благодаря дублю Максима Глушенкова, а также голам Наира Тикнизяна и Франсуа Камано.

«Оренбург» прервал рекордную для клуба серию из десяти домашних матчей без поражений. Последний раз подопечные Марцела Лички проиграли «Крыльям Советов» дома со счётом 2:4 в первом туре РПЛ.

«Оренбург» на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 33 набранных очка. В следующем туре их ожидает выездная игра против «Факела».