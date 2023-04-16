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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба снова в огне: три голевые передачи Артёма позволили «Локомотиву» разгромить «Оренбург»

16 Апреля 2023 • 15:59 Комментировать (1)
Оренбург
1:4
Локомотив Москва
окончен
Московский «Локомотив» и «Оренбург» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 23-го тура РПЛ состоялся 16 апреля на стадионе «Газовик».
Протокол игры  
Оренбург1:4Локомотив Москва
  10'Глушенков Максим (0:1)
  26'Тикнизян Наир (0:2)
  30'Глушенков Максим (0:3)
(1:3) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич45'  
  55'Камано Франсуа (1:4)
Сысуев Николай  51'Стаматов Матео 89' (Капустянский Данил ( 89') Сиваков МихаилГойкович РенатоЭктов АлександрФлорентин Сесар ГабриэльПерес Матиас  74' 83' (Аюпов Тимур ( 83') Вера Лукас Габриэль 83' (Титков Николай ( 83') Обухов Владимир  64' 72' (Ковалёв Юрий ( 72') Марин Джимми  4' 89' (Оганесян Степан ( 89') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Запасные: Гошев ЕвгенийКеняйкин АлексейКапленко КириллМалых АндрейПолуяхтов ВладимирПеченин Кирилл
Лантратов ИльяНенахов МаксимМагкеев СтаниславПогостнов Егор  86'Тикнизян НаирКамано Франсуа  69' 87' (Раков Вадим ( 87') Карпукас Артём  89'Глушенков Максим 81' (Миранчук Антон ( 81') Баринов ДмитрийМитай МариоДзюба Артём
Запасные: Куликов ДаниилИзидор ВильсонСмольников ИгорьМарадишвили КонстантинМитров ТимофейИгнатьев ИванЩетинин МихаилЖивоглядов ДмитрийХудяков Даниил
16 апреля. Стадион "Газовик".

 

С места в карьер начали команды, видимо, хорошо размявшись до матча. Уже на третьей минуте обязан был забивать Джимми Марин, из пределов вратарской площади замыкавший фланговый кросс. В касание замыкал он передачу, но пробил чуть выше ворот. Затем свой шанс получил Воробьёв: Дмитрий бил с линии штрафной площади, пустив мяч чуть левее штанги.

Атаковал рьяно «Оренбург», а забил первым «Локомотив». Трижды забил. Флорентин срезал кросс Дзюбы аккурат на Камано, Франсуа от лицевой линии сыграл на дальний угол, где всё чётко сделал Максим Глушенков, пробивший уже поп пустым воротам – 0:1. В следующем голе Дзюба поучаствовал уже непосредственно. Именно передача Артёма нашла Тикнизяна на дуге штрафной площади, а Наир далее пробил и через рикошет переиграл Сысуева – 0:2.

А следом и ещё один гол организовали москвичи, слегка скопировав второе взятие ворот. Опять же Дзюба доставил мяч на дугу штрафной площади, откуда в этот раз пробил Глушенков. Максиму рикошетов не понадобилось, он направил мяч точно в верхний угол – 0:3. «Оренбург», к своей чести, не сдался. На третьей добавленной минуте отквитав один мяч. Дмитрий Воробьёв шикарно пробил со штрафного, над «стенкой» направив мяч в недоступный для Лантратова угол – 1:3.

Удивительно, но после столь событийного первого тайма, второй вышел не хуже. Быстро заработал пенальти Камано, вывалившийся на рандеву с голкипером. Немного дорисовал фол Франсуа, поэтому справедливость не позволила забить Глушенкову. Первую попытку Максим реализовал, но арбитр попросил перебить. Вновь к мячу подошёл Глушенков, но на сей раз направил его в штангу. Пенальти не реализован.

Грустил «Локо» (а конкретно, Камано) ровно две минуты. Третью голевую передачу сделал Дзюба, с левого края навесивший на дальний угол вратарской. Туда набежал как раз Франсуа, с близкой дистанции пробивший мимо Сысуева – 1:4. И только после этого команды чуть успокоились, сменив россыпь опасных моментов на большое количество нарушений, столкновений. На том и порешили, счёт более не изменился.

Невероятно весёлый матч в Оренбург завершился закономерной победой «Локомотива» и очередным перформансом Артёма Дзюбы. Его хет-трик из голевых передач помог «железнодорожникам» победить и выбраться на десятое место.

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Комментарии (1)
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ингерман
16 Апреля 2023 в 16:17
три голевые передачи Артёма позволили «Локомотиву» разгромить «Оренбург»
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ай токма усе галы дризинщикав левыя.. кароч засудиле пухавиков.. кхе-кхе..
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