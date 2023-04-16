Губерниев отреагировал на подвиги Дзюбы в Оренбурге

В воскресенье «Локомотив» разбирается с «Оренбургом» в гостевом матче Премьер-лиги. Нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба по ходу поединка отметился тремя результативными передачами на партнёров. Комментарий по поводу подвигов Дзюбы дал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вот что Дзюба голотворящий делает!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Следить за заключительным отрезком матча «Оренбург» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. Трудовой договор связывает 34-летнего форварда с московским клубом до конца сезона.