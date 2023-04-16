Дзюба оформил хет-трик из ассистов в матче с «Оренбургом»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба стал автором трёх результативных передач в матче 23-го тура Российской премьер-лиги в матче с «Оренбургом».

Две голевые передачи 34-летний футболист отдал в первом тайме. На 26-й минуте он ассистировал Наиру Тикнизяну, а на 30-й — Максиму Глушенкову. Третий голевой пас Дзюбы пришелся на вторую половину игры, на 55-й минуте нападающий помог забить Франсуа Камано.

Напомним, Дзюба пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой. На данный момент в шести матчах чемпионата России форвард забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.