Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «бело-голубых» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

- Игроки «Динамо» показали характер, забив три мяча после пропущенного гола?

- Футболисты «Динамо» забили три мяча за 15 минут. Я думаю, что «бело-голубые» могут претендовать на место в тройке. Там отрыв всего шесть очков, может, догонят. Было видно, что настрой был самым боевым, особенно на фоне «Пари НН». Класс и качество футболистов «Динамо» сыграли свою роль.

- Голы Гладышева и Фомина можно назвать вытекавшими из хода игры?

- Это два разных мяча. Гладышев забил хороший гол - убрал под себя, подхватил мяч и качественно пробил. В случае с голом Фомина голкипер «Пари НН» явно ошибся. Без этой ошибки результат мог быть совсем другим.

- У Гладышева в этом сезоне уже пять голов и два ассиста. Его можно назвать молодой звездой наравне с Тюкавиным и Захаряном?

- Давайте не будем всех называть звёздами, а относиться поскромнее. Всё-таки парни молодые, у них бывают большие спады. Да, Гладышев прибавляет и заслуживает место в основном составе. У юных игроков бывают продолжительные падения, так что не надо их перехваливать.

Роберт Иванов